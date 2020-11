TransIP stopt met gratis versie van cloudopslagdienst STACK

TransIP stopt na vijf jaar met de gratis versie van cloudopslagdienst STACK, zo heeft het bedrijf vandaag via de eigen website bekendgemaakt. Gebruikers hebben drie maanden de tijd gekregen om hun data te downloaden dan wel te migreren of op een betaald STACK-pakket over te stappen.

In 2015 lanceerde TransIP de cloudopslagdienst, waarbij gebruikers gratis 1 terabyte aan opslag kregen. Tot in 2018 werden er invitecodes voor gratis accounts uitgedeeld. TransIP maakte geen back-ups van de data van gratis gebruikers. De gratis STACK-versie was primair bedoeld als online back-up. Wel werd data door middel van een storagepool redundant opgeslagen. De data van gebruikers werd hierbij over verschillende harde schijven verdeeld, waarbij één schijf het kon begeven zonder dat er data verloren ging. In het geval van een defecte schijf kon die worden vervangen en startte er een proces om de data op de overige schijven te verdelen over alle schijven in de storagepool.

Afgelopen september raakte tijdens het herstelproces een tweede schijf defect waardoor een volledig herstel niet kon worden afgemaakt er er data van gebruikers verloren ging. Enkele weken daarna was het weer raak. Aanleiding voor TransIP om de stekker uit de dienst te trekken. "Binnen een maand na de incidenten met dataverlies, hebben we daarom de pijnlijke keuze moeten maken om een van onze succesvolste projecten ooit, te moeten stilleggen. Koste wat het kost moet er voorkomen worden dat er in de toekomst wellicht meer data verloren gaat die zich enkel en alleen op een gratis STACK bevindt."

Accounts die meer dan een jaar niet zijn gebruikt worden op 12 november vergrendeld. Gebruikers die binnen 14 dagen op deze accounts inloggen hebben alsnog drie maanden de tijd, tot 9 februari, om de data uit hun gratis account veilig te stellen.