CDA, SP en VVD wil opheldering over inzet optelsoftware bij verkiezingen

Het CDA, de SP en de VVD hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) bij de komende Tweede Kamerverkiezing. De OSV wordt al ruim tien jaar gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland. OSV2020 is de technisch vernieuwde versie van de optelsoftware.

Bij de verkiezingen wordt door middel van pen en papier gestemd. Vervolgens worden de uitgebrachte stemmen per stembureau opgeteld en de totalen opgeschreven in een proces-verbaal. De processen-verbaal van alle stembureaus worden dan naar het stadhuis gebracht. Daar worden de uitslagen van de processen-verbaal in de OSV2020 ingevoerd. Het programma print vervolgens de uitslag die door de burgemeester wordt ondertekend en zo definitief is.

De stichting Tegen Hackbare Verkiezingen, bestaande uit beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity, kwamen maandag met een rapport waarin ze stellen dat de overheid op hackbare computers vertrouwt om in maart 2021 de Tweede Kamer-verkiezingsuitslag uit te rekenen. Buitenlandse inlichtingendiensten en "opportunistische, afgeperste of omgekochte" gemeentelijke systeembeheerders zouden in staat kunnen zijn om de optelsoftware aan te passen en zo de verkiezingsuitslag te manipuleren.

Volgens de stichting zijn computers dan ook niet veilig genoeg om bij een verkiezing te gebruiken en kan het "hackrisico" eenvoudig worden weggenomen door uitgebrachte stemmen handmatig op te tellen. "Om twijfel over de uitslag weg te nemen moet onafhankelijke verificatie van de resultaten verplicht worden", aldus de experts, die stellen dat de kosten van het optellen of laten verifiëren door derden in het niet vallen bij de totale kosten en impact van een gemanipuleerde verkiezing.

Het rapport van de stichting is aanleiding voor CDA, SP en VVD om opheldering aan de minister te vragen. "Bent u het ermee eens dat als de verkiezingssoftware hackbaar blijkt een extra controle moet worden ingesteld, zodat de uitslag boven elke twijfel verheven is? Zo nee, waarom niet?", vraagt SP-Kamerlid Van Raak. Hij vraagt ook aan Ollongren een toezegging om, naast het gebruik van de OSV2020, de uitgebrachte stemmen handmatig op te tellen.

VVD-Kamerleden Van Gent en Middendorp en CDA-Kamerlid Van der Molen willen een reactie van de minister op de waarschuwing van de beveiligingsexperts. "Is het waar dat de uitslag wordt ingevoerd in de optelsoftware, de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), zonder dat daarop een handmatige controle wordt uitgeoefend? Deelt u de conclusie van de cyberexperts dat hiermee de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de verkiezingsuitslag in het geding kan zijn? Zo nee, waarom niet?", zo vragen ze.

Ollongren moet daarnaast haar mening geven over het voorstel van de experts om uitslagen handmatig op de stembureaus na te laten tellen door ambtenaren en welke maatregelen ze neemt om te garanderen dat het proces van de uitslagberekening transparant en controleerbaar is. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De Kiesraad maakte maandag bekend dat het de resultaten van de optelsoftware tijdens de herindelingsverkiezingen op 18 november extra gaat controleren