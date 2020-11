Ticketmaster werkt aan systeem dat vaccinatiebewijs checkt bij concertbezoek VS

Het Amerikaanse bedrijf Ticketmaster werkt aan een systeem waarmee concerten en sportevenementen in de Verenigde Staten het vaccinatiebewijs of de coronatest van bezoekers kunnen controleren. Wie niet is gevaccineerd of over een recente negatieve coronatest beschikt wordt dan niet toegelaten. Het systeem bevindt zich nog in de ontwikkelfase en moet nog door de Amerikaanse autoriteiten worden goedgekeurd. Het is daarnaast aan locaties om het systeem wel of niet te gebruiken.

Het systeem bestaat uit drie verschillende onderdelen: de Ticketmaster-app, bedrijven die gezondheidsinformatie verwerken en aanbieders van coronatests en vaccinaties. Na de aanschaf van een ticket moet de bezoeker vervolgens aantonen dat hij is gevaccineerd of kort voor het concertbezoek negatief op corona is getest. Nadat de coronatest is afgenomen geeft de concertbezoeker het laboratorium de opdracht om de resultaten door te geven aan een bedrijf dat gezondheidsinformatie verwerkt.

Deze partij kan vervolgens de gezondheidsstatus van de concertbezoeker aan Ticketmaster doorgeven. Is de persoon in kwestie gevaccineerd of negatief getest, dan krijgt hij van Ticketmaster de "credentials" om het concert te bezoeken. Ticketmaster zou de medische gegevens van bezoekers niet opslaan en hier ook geen toegang toe hebben. Het bedrijf ontvangt alleen een bericht of de bezoeker toegang tot de show in kwestie mag krijgen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft nog geen derde partijen toestemming gegeven om real-time vaccinatieresultaten door te geven. Ticketmaster-topman Mark Yovich verwacht echter dat de vraag naar digitale screeningsdiensten sterk zal toenemen en een nieuwe golf aan investeerders en ondernemers zal aantrekken.

"We zien al dat veel third-party zorgaanbieders zich voorbereiden op het uitvoeren van de controle, of het nu gaat om een vaccin of een coronatest, of andere manieren van controle en toestemming, die dan aan een digitaal ticket kan worden gekoppeld zodat iedereen op een evenement is gecontroleerd", aldus Yovich tegenover Billboard. Ticketmaster wil locaties en fans voldoende opties bieden zodat evenementen weer kunnen plaatsvinden, gaat Yovich verder. "We kijken naar de beste oplossingen op basis van wat de autoriteiten toestaan en onze klanten wensen."