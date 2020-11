Slachtoffer zogenaamde RIVM-site voor 13.000 euro bestolen

Een vrouw uit Utrecht die via een zogenaamde website van het RIVM beschermingsmiddelen dacht te kopen is voor ruim 13.000 euro bestolen. Begin april ontvangt de vrouw een sms die van het RIVM afkomstig lijkt. De link wijst echter naar een nagemaakte RIVM-site die beschermingsmiddelen verkoopt.

Het afrekenen van de bestelde goederen lijkt via iDeal te kunnen. De getoonde iDeal-pagina's zijn echter phishingsites. De vrouw kiest haar bank en wil afrekenen. Een eerste betaling via de Rabobank mislukt, waarna ze ervoor kiest om via Triodos te betalen, waar ze ook een rekening heeft. "Ik deed een aantal pogingen maar het lukte niet. Later op de ochtend probeerde ik het weer, het lukte weer niet", zo laat ze tegenover het AD weten.

De codes die de vrouw met haar identifier genereert en invoert worden door een crimineel gebruikt om de Triodos-app met haar gegevens op twee telefoons te activeren. De crimineel maakt vervolgens zo'n 13.000 euro over van de spaarrekening naar de betaalrekening van de vrouw. Vervolgens doet hij verschillende overboekingen, waarbij het bedrag steeds onder de 5.000 euro blijft. In twintig minuten wordt er in totaal 13.250 euro naar verschillende rekeningen overgemaakt.

Triodos stuurt de vrouw twee keer een e-mail dat zij de de Triodos Bankieren-app heeft geactiveerd. Deze berichten ziet zij pas later als het geld al van de rekening is verdwenen. De vrouw doet aangifte bij de politie en de bank stelt een onderzoek in. Triodos besluit het slachtoffer niet te vergoeden. "Hoewel we van mening zijn dat u in deze situatie geen verkeerde intentie heeft gehad, heeft u wel met de oplichters meegewerkt door op de link te klikken en daarna uw persoonlijke codes te verstrekken", zo laat de bank in een e-mail weten.

De vrouw klopt vervolgens aan bij Triodosdirecteur Matthijs Bierman, maar zonder succes. "Wanneer de app op deze wijze wordt geregistreerd, mag de bank ervan uitgaan dat u zelf de app heeft geregistreerd", zo laat de directeur weten. "Hoewel extra blokkades en beperkingen het lastiger zouden kunnen maken voor criminelen, wordt daarmee het gebruik van de app ook onpraktisch."