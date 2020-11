Advocaat waarschuwt voor eerder afnemen dna verdachten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt op het moment of er eerder dna van verdachten kan worden afgenomen, maar een advocaat waarschuwt voor een hellend vlak. Zo'n 25.000 mensen die door de rechter zijn veroordeeld moeten nog hun dna laten afnemen, blijkt uit cijfers waar EenVandaag over bericht.

Justitie weet echter niet hoe het deze personen moet oproepen. 98 procent van de gezochte veroordeelden staat namelijk niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het kan zijn dat de veroordeelde geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of naar het buitenland is vertrokken. Justitie onderzoekt nu of er in een eerdere fase dna kan worden afgenomen, bijvoorbeeld bij verhoor of inverzekeringstelling van de verdachte.

Iets waar ook de SGP voorstander van is. "Die mensen hebben er een belang bij om juist niet mee te werken als ze iets op hun kerfstok hebben. Dus dat is precies de reden waarom het eerder moet", zegt SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zit dit niet zitten. "Het probleem is dat je gevoelig materiaal afneemt, voordat iemand is veroordeeld. Het is een behoorlijke inbreuk op je privacy, terwijl nog niet is bewezen dat je schuldig bent."

Groothuizen merkt op dat veel mensen die in verzekering worden gesteld later onschuldig blijken te zijn. "Dan is het maar de vraag of het eenmaal opgenomen dna-materiaal wel uit die systemen verdwijnt. Het is eerder voorgekomen dat dit soort systemen niet feilloos werken." Groothuizen ziet meer in het afnemen van dna bij de de inbewaringstelling. "Dat is het moment dat voor het eerst een onafhankelijke rechter besluit dat de verdachte langer moet vastzitten, in afwachting van zijn proces. Dan is de kans minder groot dat hij onschuldig vastzit."

Advocaat Tjalling van der Goot waarschuwt voor een hellend vlak. "Voor steeds kleinere delicten worden verdachten in verzekering gesteld en dus wordt dna afgenomen. Hoe gaat dit verder? Mag je straks ook bij geldboetes dna afnemen? Er moet ergens een grens worden gesteld." Het onderzoek van Justitie naar het eerder afnemen van dna moet eind dit jaar zijn afgerond.