Grapperhaus komt met wetsvoorstel voor verplicht Digitaal Opkopersregister

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het gebruik van het Digitaal Opkopersregister, waar opkopers en handelaren hun tweedehands goederen registreren, gaan verplichten. Een wetsvoorstel dat het verplicht gebruik van het register mogelijk moet maken is door de minister aangekondigd.

Sinds 1886 zijn opkopers en handelaren in gebruikte goederen verplicht een inkoopregister bij te houden. Negen jaar geleden werd het Digitaal Opkopersregister (DOR) ontwikkeld. Bij sommige gemeenten zijn opkopers en handelaren verplicht hun goederen in het DOR in te voeren, bij andere gemeenten is dit niet het geval. Daar registreren opkopers en handelaren hun goederen nog in een papieren register.

Hetzelfde geldt voor het Digitaal Opkopersloket (DOL), waarmee opkopers en handelaren aan hun gemeente laten weten waar zij hun bedrijf of beroep uitoefenen. Bij sommige gemeenten kan dit via een digitaal loket worden gemeld, bij andere gemeenten moet dit via een fysiek loket gebeuren. Minister Grapperhaus wil het gebruik van het Digitaal Opkopersregister en het Digitaal Opkopersloket nu landelijk voor alle gemeenten en alle opkopers en handelaren verplichten.

Volgens Grapperhaus moet het via de digitale registers eenvoudiger voor politie worden om criminelen op te sporen en gestolen goederen terug te geven aan slachtoffers. Het DOR is gekoppeld aan de database van Stop Heling. Deze database bevat de registraties van gestolen goederen waarvan aangifte is gedaan. Wanneer een product wordt opgekocht en geregistreerd in het DOR kan er een match worden gelegd met de Stop Heling-database en ontvangt de politie een melding.

"Papieren registers waarmee sommige gemeenten nog werken, zijn natuurlijk niet gekoppeld aan Stop Heling. Hierdoor kan de politie de geregistreerde goederen in Stop Heling niet geautomatiseerd vergelijken met de goederen die opkopers en handelaren in het papieren registeren hebben gezet, waardoor het ook geen hit oplevert wanneer een goed gestolen is en kan de politie ook niet in actie komen", aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie stelt dat helers en stelers die gestolen goederen willen aanbieden nu uitwijken naar gemeenten waar het DOR niet verplicht is gesteld.

Grapperhaus erkent dat het gebruik van DOR en DOL een beperking is van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van opkopers en handelaren die hier voor het eerst mee zullen gaan werken. Het gaat hier echter om een legitiem doel zoals beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, namelijk het voorkomen van strafbare feiten en de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, zo laat de minister weten.