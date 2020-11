'NSA bespioneerde Nederland en andere bondgenoten via Denemarken'

De NSA heeft jarenlang via Denemarken allerlei Europese bondgenoten bespioneerd, waaronder Nederland. Dat claimt de Deense publieke omroep DR op basis van verschillende bronnen. Deze bronnen baseren zich op rapporten van een oud-medewerker van de Deense militaire dienst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Via de samenwerking met de Deense inlichtingendienst kreeg de NSA toegang om internetkabels die via Denemarken naar onder andere Oost-Europa lopen af te tappen. Voor het spioneren maakt de NSA gebruik van het programma XKeyscore. Het bestaan hiervan werd eerder al bekend uit de documenten van klokkenluider Edward Snowden. Via XKeyscore kunnen NSA-analisten zowel in de metadata als in de inhoud van e-mails en andere internetactiviteiten, zoals browsegeschiedenis, zoeken. Snowden vergeleek het met een zoekmachine waarmee de NSA via allerlei 'selectors', zoals e-mailadressen en telefoonnummers, in verzamelde data kan grasduinen.

De Amerikaanse geheime dienst blijkt onder andere naar informatie over de Eurofighter en de Zweedse Gripen-straaljager van Saab te zoeken. Naast bedrijven werden ook ministeries bespioneerd. De doelen van de NSA bevonden zich in Zweden, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Nederland. Er werd echter ook in Denemarken zelf door de Amerikanen gespioneerd. Het zou onder andere om de Deense ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken gaan, alsmede het defensiebedrijf Terma, dat onderdelen voor de Amerikaanse JSF levert.

De Deense inlichtingendienst is hier niet van op de hoogte. Een medewerker van de FE ontdekt de verdachte selectors van de NSA en waarschuwt de Deense toezichthouder. Die stelt een onderzoek in en komt tot de conclusie dat een deel van de zoekopdrachten van de NSA illegaal was. Welke gegevens precies door de NSA zijn verzameld en hoe die vervolgens zijn gebruikt is onbekend. Volgens professor Jens Ringsmose van de universiteit van Zuid Denemarken lijkt het erop dat de Amerikanen zoveel mogelijk informatie over de concurrentie voor de JSF en het beslissingsbeleid van de Deense overheid wilden verzamelen.