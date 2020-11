Apple stopt met loggen van ip-adressen bij Gatekeeper-controle

Apple stopt met het loggen van ip-adressen bij het controleren van de applicaties die de gebruiker wil starten. Eerder opgeslagen ip-adressen zullen worden verwijderd. Dat heeft het techbedrijf in een document bekendgemaakt. MacOS voert verschillende controles uit tijdens het starten van een applicaties. Zo checkt Gatekeeper of een app malware bevat en of het certificaat van de ontwikkelaar is ingetrokken.

Alle software voor macOS 10.15 (Catalina) en nieuwer die van een Developer ID is voorzien moet een "notarizing" proces ondergaan. Via een geautomatiseerd systeem controleert Apple de software op kwaadaardige content en andere zaken. Dit moet gebruikers meer zekerheid over de software geven. Wanneer de gebruiker nu een gesigneerde app wil starten maakt macOS verbinding met een host genaamd ocsp.apple.com om te controleren of het certificaat van de app is ingetrokken. Hierbij sloeg Apple ook het ip-adres van de gebruiker op. Iets waar het nu mee is gestopt.

Eerder deze week zorgde de Gatekeeper-controle voor problemen. Wanneer gebruikers een gesigneerde applicatie starten stuurt de notary-service informatie over het certificaat waarmee de app is gesigneerd naar de servers van Apple om te controleren dat de digitale handtekening overeenkomt. Wanneer dit het geval is wordt de applicatie gestart. Is er geen internetverbinding, dan is de controle niet mogelijk, maar voert macOS de app gewoon uit. Is er wel verbinding met internet, maar zijn er problemen met Apples server, dan blijven de applicaties 'hangen', wachtend op een antwoord.

De werkwijze zorgde voor felle kritiek. "Apple Users Got Owned", schreef Kyle Rankin, Chief Security Office bij fabrikant Purism. Volgens Rankin hebben Mac-gebruikers geen echte controle over hun computer. "Net als met zoveel Apple-features is security een marketingterm terwijl de echte drijfveer controle is. Code signing gaf Apple al controle of je een app kon installeren of software kon upgraden, deze feature geeft Apple controle of je wel applicaties kunt draaien."

Apple laat nu weten dat het verschillende aanpassingen aan de veiligheidscontroles gaat doorvoeren. Zo komt er een nieuw versleuteld protocol om de certificaten van ontwikkelaars te controleren en een betere bescherming tegen problemen met de server. Verder krijgen gebruikers de optie om geen gebruik van de controle te maken.