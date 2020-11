Minister: privacy van bellers coronatestlijn is goed gewaarborgd

Privacy=ik bepaal wie er aan of bij mijn gegevens komt.



Hoe kan de minister dan roeptoeteren dat de privacy gewaarborgd is? Hij weet helemaal niet wat IK over MIJN gegevens bepaald heb...

Kortom: er is helemaal niks 'gewaarborgd' en met een hoop geroep hoopt hij er mee weg te komen.