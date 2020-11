Banken gaan gegevens oplichters aan slachtoffers verstrekken

Let wel op artikel 19 AVG: "De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt."



Ergo, als je een fout gemaakt blijkt te hebben, stel je de personen dus ook op de hoogte van de fout.



In zo'n situatie zie ik het niet snel gebeuren dat er sprake is van 'onevenredige inspanning'. Het rechtzetten van een onterechte beschuldiging mag wat kosten...