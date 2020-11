Grapperhaus: sterke stijging van aantal aangiften cybercrime

Het aantal mensen dat bij de politie aangifte heeft gedaan van cybercrime is dit jaar sterk gestegen, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. In de eerste negen maanden van dit jaar ontving de politie meer aangiften dan in heel 2018 en 2019 bij elkaar opgeteld.

Twee jaar geleden deden nog zo'n 2700 mensen aangifte van zaken als ransomware, malware en ddos-aanvallen. Dat steeg naar bijna 4500 vorig jaar. Van januari tot en met september dit jaar stapten al 7500 slachtoffers van cybercrime naar de politie. Een aanzienlijk deel van de aangiften heeft betrekking op WhatsAppfraude. Van de 7500 aangiften hadden er bijna 2400 op deze vorm van cybercrime betrekking.

"Sinds 2017 is er duidelijk een toename te zien in het aantal aangiften. Dit heeft onder meer te maken met beter gegevensbeheer en de aanpassing van de wijze van registreren in de politiesystemen", aldus Grapperhaus in antwoord op vragen over de begroting van zijn ministerie. Ook kunnen slachtoffers van helpdeskfraude en WhatsAppfraude nu online aangifte doen, wat ook een gedeeltelijke verklaring voor de toename kan zijn.

Zo is het aantal gemelde pogingen tot WhatsAppfraude veel groter dan voor de invoering van de internetaangifte, namelijk veertig procent tegenover minder dan tien procent. "Dit duidt erop dat de invoering van de internetaangifte de meldingsbereidheid vergroot en dat mensen mogelijk alerter zijn op deze vorm van", laat de minister weten, die toevoegt dat de mogelijkheid om online aangifte te doen voor meer cyberdelicten wordt uitgebreid.

"Een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de aangiftebereidheid is om de drempel te verlagen om aangifte te doen. Om deze reden is de verbetering van het aangifteproces een van de maatregelen in de integrale aanpak van cybercrime", aldus Grapperhaus. De minister laat verder weten dat er tot en met september zes minderjarigen zijn veroordeeld voor cybercrime. Vorig jaar waren dat er acht.