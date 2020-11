OM: geen boete voor flesje chocolademelk door slimme camera

Het bericht dat een bestuurder die een flesje chocolademelk vasthield achter het stuur door een slimme camera is beboet klopt niet, zo laat het Openbaar Ministerie weten. 1Limburg kwam vanochtend met het nieuws dat een Maastrichtse advocaat onterecht werd beboet omdat hij een flesje vasthield dat door een slimme camera voor een telefoon werd aangezien.

De foto in kwestie werd in mei gemaakt en direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). "De nieuwe camera’s handhaven echter pas sinds afgelopen maandag 16 november, en stonden er in mei nog niet", zo laat het Openbaar Ministerie in een reactie weten. De foto in mei zou dan ook door een politiecamera zijn gemaakt. Foto's van deze camera's worden door de politie gecontroleerd en in het geval van een overtreding doorgezet naar het CJIB.

"Daar kan een (menselijke) fout in zijn geslopen, en het is terecht dat de betrokkene hiertegen in verzet gaat. Het is echter onterecht dat er een link wordt gelegd met de nieuwe handhavingscamera's", stelt het OM verder. De camera's die sinds afgelopen maandag actief zijn moeten appende en bellende bestuurders detecteren. Nederland is daarmee het eerste land in Europa dat dergelijke camera's gaat gebruiken.

De camera's maken foto's van passanten, waarbij te zien is of de bestuurder zijn mobiele telefoon wel of niet vasthoudt. Hierbij is het gezicht van de bestuurder niet in beeld, maar wel het kenteken. Het systeem selecteert zelf mogelijke overtredingen. Foto's hiervan worden naar het CJIB doorgestuurd. Bij het CJIB voert een BOA de definitieve beoordeling uit, waarna een verkeersboete op kenteken kan worden verstuurd. Het is wel mogelijk om tegen de boete bezwaar te maken.