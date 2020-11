Kiesraad: optelsoftware functioneerde goed bij verkiezingen

De Kiesraad heeft tijdens de eerder aangekondigde extra controles van de stemresultaten bij de herindelingsverkiezingen geen problemen met optelsoftware OSV aangetroffen. De software heeft goed gefunctioneerd, aldus de conclusie van de Kiesraad.

Er werd niet door de Kiesraad getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de software. De kans dat een grote fout in de optelsoftware niet wordt gedetecteerd is volgens de raad zeer klein. De Kiesraad vindt naar eigen zeggen belangrijk om de procedure voor de vaststelling van de uitslag waar mogelijk nog te versterken. Daarom werd besloten om extra controles uit te voeren om vast te kunnen stellen dat de software correct heeft opgeteld.

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) wordt al ruim tien jaar gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland. OSV2020 is de technisch vernieuwde versie van de optelsoftware. Bij de verkiezingen wordt door middel van pen en papier gestemd. Vervolgens worden de uitgebrachte stemmen per stembureau opgeteld en de totalen opgeschreven in een proces-verbaal.

De processen-verbaal van alle stembureaus worden dan naar het stadhuis gebracht. Daar worden de uitslagen van de processen-verbaal in de OSV2020 ingevoerd. Het programma print vervolgens de uitslag die door de burgemeester wordt ondertekend en zo definitief is.

Afgelopen woensdag vonden in verschillende gemeenten herindelingsverkiezingen plaats waarbij de OSV2020 werd ingezet. De resultaten van de software zijn door de Kiesraad gecontroleerd. Zo werd gekeken of de stemaantallen op lijstniveau die in de stembureaus met de hand zijn vastgesteld overeenkomen met de aantallen in de ondersteunende software OSV2020.

Tevens werd gecontroleerd of de optellingen op lijstniveau bij elkaar opgeteld overeenkwamen met de totaaltelling van de gemeenten, en keek de Kiesraad of de zetelverdeling goed door de programmatuur is berekend. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Volgens de Kiesraad heeft de software dan ook goed gefunctioneerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet gisteren weten dat ze ook bij de Tweede Kamerverkiezing volgend jaar maart handmatige controles wil.