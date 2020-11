Tesla Model X door kwetsbaarheden in sleutel binnen minuten te stelen

Onderzoekers van de KU-Leuven hebben kwetsbaarheden in de draadloze sleutel van de Tesla Model X ontdekt waardoor het mogelijk is om de auto te stelen. Tesla heeft inmiddels een beveiligingsupdate uitgebracht om het probleem te verhelpen.

De Tesla Model X-sleutel maakt voor de ontgrendeling gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE). De eigenaar drukt op de knop van de sleutel die via bluetooth een signaal uitzendt. Dit signaal wordt door de Electronic Control Unit (ECU) gecontroleerd. De onderzoekers maakten voor hun aanval gebruik van een aangepaste ECU, afkomstig van een Tesla X-wrak.

Met deze aanpaste ECU is het mogelijk om een signaal naar de sleutel van het doelwit te sturen en die zo te activeren. Het updatemechanisme van de BLE-chip op de sleutel bleek niet goed te zijn beveiligd, waardoor de onderzoekers die volledig konden compromitteren via een malafide update. Het installeren van een dergelijke update duurt anderhalve minuut en kan gemakkelijk worden uitgevoerd over een afstand van meer dan dertig meter, meldt de universiteit.

Door de sleutel te compromitteren is het mogelijk om de codes te verkrijgen waarmee de auto is te openen. Vervolgens maakten de onderzoekers verbinding met de diagnostische interface in de auto die wordt gebruikt door onderhoudstechnici. Een kwetsbaarheid in de implementatie van het verbindingsprotocol maakte het mogelijk om een aangepaste sleutel aan de auto te koppelen om permanent toegang te behouden en met de auto weg te rijden.

Voor het uitvoeren van de aanval maakten de onderzoekers gebruik van goedkope hardware, zoals een Raspberry Pi-computer met een CAN-schild, een aangepaste sleutel, een ECU van een autowrak (negentig euro op eBay) en een LiPo-batterij. De onderzoekers waarschuwden Tesla op 17 augustus van dit jaar. Tesla ontwikkelde vervolgens een update. Als onderdeel van de 2020.48 over-the-air software-update, die nu wordt uitgerold, stuurt de auto een firmware-update naar de sleutel.