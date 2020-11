Nepbankmedewerker mishandelt slachtoffer die foto wil maken

Een nepbankmedewerker die bij een vrouw in Zaandam een pinpas wilde komen ophalen heeft een familielid van haar mishandeld omdat die een foto probeerde te maken. De zogenaamde bankmedewerker had de vrouw eerder op de dag gebeld en om haar pincode gevraagd. Hij gaf aan later die dag de pinpas op te komen halen.

In de tussentijd was een familielid van de vrouw aangekomen die besefte dat het hier om een oplichter ging. Toen de zogenaamde bankmedewerker aanbelde wilde het familielid foto's van de oplichter maken. Hierop ontstond een vechtpartij waarbij het familielid in het gezicht werd geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis en is opgenomen, zo meldt de politie. Getuigen zijn opgeroepen om zich te melden.

De afgelopen weken werden verschillende nepbankmedewerkers aangehouden nadat slachtoffers de politie hadden geïnformeerd dat de oplichters een afspraak hadden gemaakt om de pinpas op te halen. Ook nu adviseert de politie in het geval van nepbankmedewerkers om de politie te bellen. Naar schatting hebben criminelen dit jaar via betaalfraude, onder andere door middel van nepbankmedewerkers en WhatsAppfraude, al 20 miljoen euro weten te stelen.