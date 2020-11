India verbiedt weer tientallen mobiele apps wegens nationale veiligheid

De Indiase overheid heeft voor de derde keer dit jaar tientallen mobiele apps wegens de nationale veiligheid verboden. Volgens het ministerie van Elektronica en IT vormen de in totaal 43 apps een bedreiging voor de soevereiniteit, integriteit, verdediging en veiligheid van India, alsmede de openbare orde. Het gaat om apps van onder andere Alibaba, AliExpress en Alipay, verschillende games, dating-apps en tv-apps.

"De overheid zet zich in om de belangen van burgers en de soevereiniteit en integriteit van India op alle fronten te beschermen en zal alle mogelijke stappen nemen om dit te garanderen", aldus het ministerie. In juni werd er ook al een verbod ingesteld, toen voor 59 apps, waaronder TikTok en WeChat. Een tweede verbod van 118 mobiele applicaties, waaronder het populaire spel PUBG, volgde in september. Het is de Indiase overheid om apps van Chinese ontwikkelaars te doen.