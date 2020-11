Politie houdt 19-jarige Hagenaar aan voor WhatsAppfraude

De politie heeft een 19-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van WhatsAppfraude. De man zou meerdere slachtoffers hebben weten op te lichten door zich als hun zoon voor te doen. Het geld dat slachtoffers overmaakten kwam terecht op de rekening van een bekende van de verdachte.

De Hagenaar had deze bekende gedwongen om zijn bankpas en pincode af te geven. Zodra het geld op de rekening stond werd het door de verdachte opgenomen. Voor zover bekend zijn er minstens vier slachtoffers gemaakt. Aan de hand van de beelden van pintransacties werd de Hagenaar herkend door de politie en gisterenmorgen opgepakt. Oplichters hebben door middel van WhatsAppfraude dit jaar al miljoenen euro's weten te stelen.

De man wordt ook verdacht van diefstal van een pinpas met pincode afgelopen juni. Het slachtoffer kwam de Hagenaar na jaren weer tegen in Den Haag. De man vroeg of hij de telefoon van het slachtoffer mocht gebruiken. Later bleek dat haar pinpas niet meer in de telefoonhoes zat en dat er geld van haar rekening was afgeschreven. Het slachtoffer had haar pincode in de telefoon opgeslagen, waardoor de verdachte het geld kon overmaken toen hij haar telefoon gebruikte.