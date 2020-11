Grootste Deense persbureau offline door ransomware-aanval

Ritzau, het grootste persbureau van Denemarken, is al meer dan een dag offline door een ransomware-aanval. Bij de aanval die gisteren plaatsvond werd ongeveer een kwart van de meer dan honderd servers van het persbureau versleuteld.

Naar ontdekking van de aanval werden alle servers uitgeschakeld en is Ritzau niet bereikbaar via e-mail en telefoon. Nieuwsberichten worden nu via een noodsysteem verstuurd. Ritzau voorziet alle grote Deense media van nieuws, zo laat het persbureau in een verklaring op de eigen website weten.

Tegenover de Deense krant Berlingske laat Ritzau-ceo Lars Vesterlokke weten dat de aanval door een technicus werd ontdekt, die meteen alle systemen uitschakelde. Vervolgens is er begonnen om elke server te controleren en op te schonen. Een tijdsintensief proces verklaart Vesterlokke. "Het neemt veel tijd in beslag om ze op te schonen en te ontsleutelen of ze opnieuw te installeren."

Hoewel de ceo het over ontsleutelen heeft laat Ritzau op de eigen website weten dat er geen losgeld zal worden betaald. In het geval van een zwakke versleuteling of implementatiefout is het mogelijk om versleutelde data zonder te betalen ontsleutelen. Om wat voor ransomware het precies gaat is onbekend. Het persbureau zal op zijn vroegst morgen pas weer operationeel zijn.