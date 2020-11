SP wil opheldering van minister De Jonge over CoronaTester-app

De SP heeft minister De Jonge van Volksgezondheid om opheldering gevraagd over de nog te ontwikkelen CoronaTester-app. Met de app zouden mensen mogelijk kunnen aantonen dat ze negatief op corona zijn getest. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) riep bedrijven op hun personeel kosteloos aan de ontwikkeling van de app te laten meewerken.

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) maakt zich zorgen over de CoronaTester. "In een vrije, democratische rechtsstaat is vrijheid het uitgangspunt en kan deze bij wet of op basis van een individuele verdenking worden begrensd", zegt BoF-beleidsadviseur Lotte Houwing. "De introductie van gezondheidspaspoorten draait dit om door alle burgers als 'gevaarlijk' te behandelen en te vereisen dat men bewijst geen gevaar te zijn als voorwaarde voor het verkrijgen van toegang tot gebouwen en diensten die hiervoor vrij toegankelijk waren."

Volgens Houweling is het niet mogelijk om dergelijke apps en gezondheidspaspoorten vrijwillig te laten zijn. Wanneer er namelijk geen verplichting is zullen er mensen op locaties zijn waarvan niet bewezen is dat zij gevaccineerd of recent negatief getest zijn. "Daarmee is het niet langer mogelijk om de veiligheid op die plek te creëren, wat nu juist de reden was om dit middel tot selectie aan de poort voor te ontwikkelen. Vrijwillig gebruik van een gezondheidspaspoort heeft dus geen zin", merkt zij op.

Bits of Freedom besloot naar diverse Kamerleden een brief (pdf) te sturen waarin het de zorgen over de CoronaTester-app uit. Het gaat dan met name om het overwegen van een certificaat waarmee mensen op hun telefoon kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest. "Hoewel we het met deze vacature moeten doen en nergens kunnen uitvinden wat het ministerie precies beoogt te doen met deze app, zegt deze zinsnede ons veel. Deze zinsnede lijkt namelijk te verwijzen naar een eventuele introductie van een zogenaamd 'gezondheidspaspoort'", stelt BoF.

Naar aanleiding van de brief van de burgerrechtenbeweging heeft SP-Kamerlid Hijink minister De Jonge om opheldering gevraagd. Zo wil Hijink uitleg over het mogelijke testcertificaat en of het klopt dat het kabinet aan een zogenaamd gezondheidspaspoort werkt. Ook moet de minister het doel van de applicatie duidelijk maken.

"Hoe reageert u op de nadelen van de CoronaTester die Bits of Freedom in zijn brief benoemt, bijvoorbeeld het risico op tweespalt in de samenleving waarin mensen die weinig risico’s lopen voorrang krijgen ten opzichte van anderen?", vraagt het SP-Kamerlid verder, die tevens wil weten in hoeverre het vrijwillig gebruik van deze app is gegarandeerd. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.