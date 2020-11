Facebook schikt zaak over gezichtsherkenning voor 650 miljoen dollar

Facebook heeft een massaclaim die in de Amerikaanse staat Illinois was aangespannen wegens het illegaal verzamelen en opslaan van biometrische data geschikt voor een bedrag van 650 miljoen dollar. Zo'n 1,57 miljoen Facebookgebruikers in de staat deden aan de massaclaim mee. Zij zullen elk meer dan 300 dollar ontvangen. Een derde van de 650 miljoen dollar is opzij gezet voor administratieve en advocaatkosten, meldt persbureau Bloomberg.

De massaclaim werd in 2015 door Facebookgebruikers uit de Amerikaanse staat Illinois aangespannen. Zij stellen dat het techbedrijf met tagsuggesties de Biometric Information Privacy Act van de staat heeft overtreden. Facebook gebruikte automatische gezichtsherkenningstechnologie om bij foto's die gebruikers hadden geüpload naamsuggesties te tonen van personen die op de beelden zichtbaar waren. Dit moest het taggen van foto's eenvoudiger maken, aldus het techbedrijf.

Volgens de klagers in deze zaak heeft Facebook op deze manier de foto's van miljoenen gebruikers in Illinois zonder toestemming verzameld en niet laten weten hoe lang de beelden bewaard bleven. De privacywet in de Amerikaanse staat verbiedt het zonder toestemming opslaan van biometrische gegevens van gebruikers. Facebook wilde de zaak eerst voor 550 miljoen dollar schikken, maar de rechter vond dat bedrag te laag. Daarop verhoogde het techbedrijf het schikkingsbedrag in juli naar 650 miljoen dollar.

Facebookgebruikers in Illinois konden zich tot 23 november voor een vergoeding aanmelden. Zo'n 1,57 miljoen mensen deden dit. Een aanzienlijk deel van de 6 miljoen inwoners van Illinois die in aanmerking voor een vergoeding kwam. Normaliter doet zo'n tien procent van de mensen die aanspraak kunnen maken mee aan een massaclaim, aldus Bloomberg.