Onderzoekers vinden kwetsbaarheden in elf deurbelcamera's

Onderzoekers hebben in elf goedkope deurbelcamera's die via Amazon, eBay en Wish worden aangeboden kwetsbaarheden ontdekt waardoor een aanvaller onder ander het wifi-wachtwoord kan stelen of beelden kan onderscheppen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Britse consumentenorganisatie Which? door securitybedrijf NCC Group liet uitvoeren.

De apparaten kosten veel minder dan bekende deurbelcamera's zoals de Amazon Ring en Google Nest. Bij alle elf de apparaten ontdekten de onderzoekers problemen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Victure VD300 de naam van het wifi-netwerk en wachtwoord onversleuteld naar servers in China verstuurd. In het geval van de Qihoo 360 Smart Video Doorbell bleek die zeer eenvoudig van de muur los te maken. Ook slaat het apparaat beelden onversleuteld op.

De Ctronics CT-WDB02 deurbelcamera maakt het mogelijk voor aanvallers om het wifi-wachtwoord te stelen. Een kwetsbaarheid in de V5 Wifi deurbelcamera zorgt ervoor dat een aanvaller zijn telefoon aan het apparaat kan koppelen om die vervolgens uit te schakelen. Which? waarschuwde eBay, waarna de deurbelcamera werd verwijderd. Volgens de consumentenorganisatie is het belangrijk dat mensen voor de aankoop van een deurbelcamera goed onderzoek doen.