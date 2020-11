Belgisch leger wil offensieve cyberoperaties kunnen uitvoeren

Het Belgische leger wil in de toekomst offensieve cyberoperaties kunnen uitvoeren en daarvoor moet het aantal cyberspecialisten de komende tien jaar verdrievoudigen. Probleem is echter de salarissen die het leger betaalt. Dat zegt Michel Hofman, de nieuwe Belgische Chief of Defense (CHOD), tegenover De Tijd.

Op dit moment zijn er honderd mensen op het gebied van cybersecurity bij het Belgische leger aan de slag. Dat moeten er in 2030 driehonderd zijn. Volgens Hofman is het belangrijk dat het Belgische leger niet alleen de eigen netwerken kan beschermen. "We moeten ook offensieve operaties kunnen uitvoeren. We moeten een tegenaanval kunnen uitvoeren op servers als we een aanval vanuit Rusland of Iran ondergaan", aldus de CHOD.

Het salaris dat soldaten kunnen verdienen is echter een pijnpunt. Een Belgische militair verdiend gemiddeld 1500 euro per maand. Een beginnend kandidaat-officier ontvangt 1650 euro. "Wie bij het veiligheidsbedrijf G4S aan de slag gaat, krijgt al gauw 1800 of 1900 euro", zegt Hofman. Het leger wil mensen dan ook lokken met het idee dat er avontuur valt te beleven à la James Bond.