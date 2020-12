Stichting Brein gaat frequente torrent-uploaders waarschuwen

Stichting Brein gaat vanaf 15 december frequente torrent-uploaders waarschuwen, zo heeft de stichting via de eigen website bekendgemaakt. Hiervoor heeft Brein speciaal software laten ontwikkelen die zoekt naar Nederlandse ip-adressen. Vervolgens vraagt Brein aan de internetprovider om een waarschuwingsmail naar de betreffende uploader door te sturen.

"Bij weigering zullen wij de bijbehorende email adressen opvragen (of vorderen) zodat we de waarschuwingen zelf kunnen sturen", zo laat Brein weten. De stichting zegt zich te zullen richten op torrent-uploaders die frequent of langdurig inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. Daarbij is er speciaal aandacht voor origineel Nederlands werk.

De software van Brein zoekt naar Nederlandse ip-adressen die dergelijk materiaal via torrents aanbieden. De stichting laat weten dat het verwerken van persoonsgegevens aan de AVG voldoet en dat er bij de ontwikkeling van dit project overleg is geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder liet weten dat er voor het gebruik van de software geen vergunning nodig is.

Nederlandse ip-adressen worden gedurende maximaal zes weken bewaard. Alleen wanneer ip-adressen in vier weken tijd twee keer of vaker in steekproeven worden aangetroffen kunnen ze langer worden bewaard, zodat Brein een waarschuwingsmail naar de provider van de uploader kan sturen. "Indien ISP’s weigeren vrijwillig waarschuwingen door te sturen, zal het noodzakelijk zijn dit in rechte af te dwingen en dus om ip-adressen langer te bewaren in de desbetreffende procesdossiers, totdat onherroepelijk vonnis is gewezen", legt de stichting uit.

Brein stelt veder dat ook gebruikers van een vpn-dienst een waarschuwingsmail kunnen ontvangen. "Ten eerste zijn niet alle VPN diensten even betrouwbaar en ten tweede worden er ook bij de bediening van VPN fouten gemaakt."

Vooralsnog gaat het alleen om een waarschuwing, maar Brein houdt de mogelijkheid tot handhaving open. "Er wordt in de e-mail namelijk ook op gewezen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd gaat worden. Of er inderdaad tot handhaving zal worden overgegaan hangt af van de effectiviteit van de voorlichtende waarschuwingen." De effectiviteit zal worden gemeten door middel van een onderzoek, waarvoor het ministerie van Onderwijs een subsidie verstrekt.