Politie rolt volgend jaar systeem uit dat zoekgedrag personeel monitort

De politie rolt volgend jaar een systeem uit dat het zoekgedrag van 65.000 medewerkers in politiesystemen monitort. Politiepersoneel werd afgelopen vrijdag via het intranet over het systeem geïnformeerd, zo meldt NRC. Security.NL berichtte eerder al over het systeem, dat mede door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werd aangekondigd.

Het systeem moet voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt. Zo wordt er naar "atypisch gebruik" gekeken om mogelijk misbruik van informatie beter en sneller te kunnen signaleren. Vorig jaar onderzocht de politie 178 gevallen waarbij informatie mogelijk was doorgespeeld. 68 agenten kregen een disciplinaire maatregel opgelegd wegens het doorspelen, misbruiken van informatie of het achterhouden daarvan. In 2018 ging het nog om 71 agenten.

Minister Grapperhaus liet eerder al weten dat de monitoring is gericht op datagebruik en niet in de eerste plaats op individuele politiemedewerkers. Iets dat ook projectleider Taco Vrolijk benadrukt. "Dit model richt zich niet in de eerste plaats op de individuele gebruiker, maar op het beschermen van vertrouwelijke informatie. Als het systeem een afwijkend patroon opmerkt, hoeft dat ook niet direct te betekenen dat er iets aan de hand is. Dat moet eerst worden gecheckt."

De politie begint volgend voorjaar met de uitrol van het systeem, dat eind 2021 het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers moet monitoren. Het systeem heeft anderhalf jaar bij de politie Amsterdam proefgedraaid.