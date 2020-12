Minister: veroordelingen voor cybercrime door registratiefout iets lager

In juni en oktober van dit jaar kwam minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met cijfers over het aantal veroordelingen voor cybercrime in 2017, 2018 en 2019, maar die getallen blijken door een registratiefout bij de Raad van de Rechtspraak niet te kloppen. Dat laat de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

In totaal ging het volgens de eerste cijfers om 312 onherroepelijke veroordelingen voor cybercrime, waarvan 34 voor minderjarigen. Een aantal veroordelingen is echter ten onrechte als cybercrimezaak geregistreerd. Het werkelijke aantal veroordelingen komt dan ook lager uit, aldus de minister. In de nieuwe cijfers werden er over 2017, 2018 en 2019 in totaal 289 mensen voor cybercrime veroordeeld, waarvan er 25 minderjarig waren.

De cijfers van het aantal meerderjarige personen dat wegens een cyberdelict wordt veroordeeld kent een stijgende lijn. Ging het in 2017 nog om 65 personen, dat aantal liep in 2018 en 2019 op naar respectievelijk 84 en 115 verdachten.