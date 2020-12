Kabinet start onderzoek naar digitaal bewustzijn Nederlanders

Het kabinet laat onderzoek uitvoeren hoe digitaal bewust Nederlanders zijn, zo heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De overheid doet steeds meer digitaal en volgens Knops is digitalisering een belangrijk onderdeel van de samenleving.

Om veilig online gedrag te vertonen is digitaal bewustzijn een voorwaarde, aldus de staatssecretaris. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de digitale samenleving kan meedoen zet het kabinet in op "digitale inclusie". Zo is het Informatiepunt Digitale Overheid en de DigiHulplijn opgezet die mensen moeten helpen die problemen met de digitalisering hebben.

"Digitaal bewustzijn is niet alleen voorwaardelijk voor veilig online gedrag en voor het profiteren van de kansen die het internet te bieden heeft", stelt Knops. "Voor mensen die de stap naar het internet nog niet hebben gemaakt, is digitaal bewustzijn vaak een belangrijke stimulans om digitale vaardigheden aan te leren."

Digitaal bewustzijn speelt dan ook een belangrijke rol in het digitale inclusiebeleid van de overheid. Op dit moment heeft kabinet echter geen voldoende inzicht in hoe digitaal bewust de Nederlander is. Daarom start de Universiteit van Amsterdam een tweejarig onderzoek. Het onderzoek bestaat naast een nulmeting en monitor om te meten hoe digitaal bewust Nederlanders zijn, ook uit interventies om het bewustzijn te stimuleren.