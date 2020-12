Overheid onderzoekt app om negatieve testuitslag mee aan te tonen

De overheid onderzoekt of er een app kan worden gebruikt waarmee mensen kunnen aantonen dat ze negatief op corona zijn getest. Dat heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Onlangs verscheen er een oproep van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) aan bedrijven om mee te helpen met het ontwikkelen van de CoronaTester-app, die mensen in staat moet stellen om een negatief testresultaat te laten zien.

In zijn brief aan de Kamer wordt de naam CoronaTester niet genoemd, maar heeft De Jonge het wel over de "derde digitale oplossing rondom testen". De minister wijst daarbij naar zijn nog niet openbaar gemaakte antwoord op vragen van SP-Kamerlid Hijink over de CoronaTester-app. De Jonge stelt dat hij het testen op corona in Nederland sneller, op meer plekken en bij meer mensen wil laten plaatsvinden.

Daarnaast noemt de minister het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de mogelijkheid te onderzoeken dat alle reizigers vanuit oranje of rode gebieden naar Nederland, zowel terugkerende Nederlanders als buitenlandse bezoekers aan Nederland, over een negatieve testuitslag beschikken.

"Mede in het licht hiervan wordt op dit moment onderzocht of en hoe (en onder welke voorwaarden) dit proces digitaal ondersteund zou kunnen worden. Net als bij de ontwikkeling van onder meer CoronaMelder worden hierbij alle aspecten, denk aan ethische en juridische aspecten en aan grondrechten, vrijwilligheid en privacy meegewogen. Daar doe ik geen concessies aan", stelt De Jonge. Verdere details worden echter niet gegeven.