SP wil opheldering over geëist losgeld voor data Hof van Twente

De SP heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd over losgeld dat criminelen achter de aanval op de gemeente Hof van Twente zouden eisen voor het ontsleutelen van versleutelde data.

De gemeente werd vorige week slachtoffer van een "cyberaanval". De Volkskrant meldde afgelopen maandag dat het om een aanval met ransomware ging, maar dit is nog altijd niet door de gemeente bevestigd. Wel heeft de gemeente aangegeven dat bestanden ontoegankelijk zijn gemaakt. Aan de hand van een e-mailadres dat in de losgeldboodschap stond nam de Volkskrant contact op met de criminelen. Die eisen 50 bitcoin voor het ontsleutelen van de data, wat op dit moment 756.000 euro is.

Burgemeester Ellen Nauta liet eerder al weten dat het niet alleen aan haar is om met de criminelen te onderhandelen of het losgeld te betalen. "Daar heb ik geen antwoord op. Ik vind ook niet dat ik mijn eentje zo'n beslissing moet nemen. Daar wil ik met de fractievoorzitters over praten. En uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de besteding van geld."

SP-Kamerlid Van Raak wil nu opheldering. "Bent u het eens met de weigering van de burgemeester om losgeld te betalen om gehackte gemeentedata weer terug te krijgen? Zo nee, waarom niet?", zo vraagt hij aan de ministers. De bewindslieden moeten tevens duidelijk maken hoe vaak publieke instellingen door ransomware zijn getroffen en in hoeveel gevallen er losgeld is betaald.

Tevens wil Van Raak weten wat er wordt gedaan om te voorkomen dat andere gemeenten op een dergelijke manier worden afgeperst en of de ministers extra maatregelen naar aanleiding van het incident gaan nemen. Afsluitend vraagt het SP-Kamerlid hoeveel ransomwarecriminelen er in de afgelopen tien jaar zijn veroordeeld en wat de ministers gaan doen om de pakkans te vergroten. Ollongren en Grapperhaus hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.

Details over de aanval zijn nog altijd schaars. De gemeente meldde vandaag dat er geen aanwijzingen zijn dat de aanvallers data hebben buitgemaakt. Bronnen lieten aan de Volkskrant weten dat de aanvallers wisten binnen te komen via een bruteforce-aanval op een systeem dat via het Remote Desktop Protocol (RDP) toegankelijk was.