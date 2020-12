NCSC en securitybedrijven gaan intensiever informatie uitwisselen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en Nederlandse cybersecuritybedrijven gaan intensiever informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden uitwisselen. Het uitwisselen van de informatie is mogelijk doordat brancheorganisatie Cyberveilig Nederland door het NCSC en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als schakelorganisatie is aangewezen.

Nederland kent een Landelijk Dekkend Stelsel waarin publieke en private partijen, zoals CERTs, sectorale en regionale samenwerkingsverbanden, het NCSC en het Digital Trust Center (DTC), informatie en kennis over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden uitwisselen. Het NCSC fungeert hierbij als een centraal informatieknooppunt.

De NCTV en het NCSC kunnen schakelorganisaties aanwijzen die aan het Landelijk Dekkend Stelsel kunnen deelnemen. Deze organisaties kunnen vervolgens dreigingsinformatie en andere zaken weer met hun achterban delen. Cyberveilig Nederland, de brancheorganisatie van Nederlandse cybersecuritybedrijven, is nu als schakelorganisatie (OKTT) aangewezen.

"Door de wettelijke aanwijzing kan het NCSC relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met Cyberveilig Nederland uitwisselen. Zij kunnen deze informatie op hun beurt delen met de organisaties en bedrijven die bij hen aangesloten zijn, zodat een groot deel van Nederland efficiënt en effectief geïnformeerd is en zo nodig maatregelen kan treffen", aldus het NCSC.

"Als cybersecuritysector nemen we onze verantwoordelijkheid in het vergroten van de digitale weerbaarheid. De OKTT-status is een goede vervolgstap om dit samen met het NCSC en andere organisaties concreet verdere invulling te geven rondom het onderwerp informatiedeling", zegt Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland.