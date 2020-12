Tor Project geeft 'mobile first' en snelheid netwerk prioriteit

Nu het einde van het jaar nadert heeft het Tor Project de doelen voor 2021 aangekondigd, waarbij het prioriteit geeft aan 'mobile first' en de snelheid van het Tor-netwerk. Dagelijks maken meer dan 2 miljoen mensen gebruik van Tor Browser, om hun privacy op internet te beschermen.

Via Tor Browser wordt er verbinding gemaakt met het Tor-netwerk. De browser schermt het ip-adres van gebruikers af, blokkeert trackers en fingerprinters, versleutelt de verbinding en maakt het mogelijk om gecensureerde of geblokkeerde websites te bezoeken. Zowel Tor Browser als de software voor Tor-servers wordt ontwikkeld door het Tor Project. De organisatie moest vanwege de gevolgen van de coronacrisis dit jaar een derde van het personeel ontslaan.

Dit jaar lanceerde het Tor Project ook de eerste officiële Tor Browser voor Android en helpt het ontwikkelaars van mobiele apps om Tor binnen hun app te gebruiken. Voor 2021 wil het Tor Project enkele grote veranderingen doorvoeren in de 'mobile first' aanpak zodat de software goed werkt in mobiele omgevingen. Daarnaast wordt onderzocht of gebruikers op een smartphone andere behoeftes hebben dan die op een desktop.

Een ander belangrijk onderwerp waar dit jaar al op werd ingezet en dat ook volgend jaar prioriteit krijgt is de snelheid van het Tor-netwerk. Om de privacy van gebruikers te beschermen loopt het verkeer van Tor-gebruikers over meerdere servers. Deze servers zijn afkomstig van vrijwilligers die het netwerk ondersteunen. Een veel gehoorde klacht is dat het Tor-netwerk traag is, zegt Isabela Bagueros, directeur van het Tor Project. Dit jaar werden er al enkele experimenten uitgevoerd die volgens Bagueros geweldige verbeteringen lieten zien wat betreft de netwerksnelheid. Dit werk zal volgend jaar worden voortgezet.