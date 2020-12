Kamervragen over monitoren van zoekopdrachten politieagenten

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een systeem dat de politie volgend jaar gaat uitrollen en de zoekopdrachten van agenten op politiesystemen zal monitoren. Zo wil het CDA weten of werkgevers het zoekgedrag van medewerkers op deze manier wel mogen monitoren.

Het systeem moet voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt. Zo wordt er naar "atypisch gebruik" gekeken om mogelijk misbruik van informatie beter en sneller te kunnen signaleren. CDA-Kamerlid Van Dam wil opheldering over het systeem van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Wat zijn atypische signalen waarop vreemd zoekgedrag geconstateerd gaat worden precies? Kunt u dit nader duiden?", vraagt het Kamerlid.

Van Dam wil ook weten op welke wijze politiemedewerkers met toegang tot de politiesystemen gecontroleerd gaan worden om te zien of ze geen vreemd zoekgedrag vertonen. "Kunt u daarbij duiden op welke wijze opvolging wordt gegeven aan afwijkende signalen en op welke wijze 'het gesprek met de medewerker' ingebed is in de vervolgaanpak?, vraagt hij verder.

Afsluitend wil het Kamerlid duidelijkheid over politiemedewerkers die zich zorgen maken over een situatie op de grens van werk en privé en op een rechtmatige wijze gebruikmaken van informatie uit politiesystemen. Als voorbeeld noemt Van Dam een situatie waarbij een agent nieuwe buren krijgt en twijfelt of het aangaan van een normale burenrelatie zich verhoudt tot een integere beroepsuitoefening en wanneer een familielid van een agent een relatie aangaat met een persoon die mogelijk crimineel actief is. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.