Politie houdt 14-jarige jongen aan voor online zetten van phishingsites

De politie heeft een 14-jarige jongen uit Veenendaal aangehouden op verdenking van het online zetten van phishingsites waarmee gegevens voor internetbankieren konden worden gestolen. Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland kwam de tiener op het spoor door aangifte van een niet nader genoemde overheidsinstelling.

Tijdens de aanhouding van de jongen is de woning doorzocht en zijn ook verschillende apparaten in beslag genomen. De politie laat weten dat er nog wordt onderzocht of de phishingsites van de jongen daadwerkelijk zijn gebruikt voor phishing. "Het bezit van software/hardware voor phishingsites is strafbaar", aldus de politie. In oktober werd nog een 19-jarige man aangehouden voor het maken en verkopen van phishingpanels aan criminelen, waarmee hij mogelijk 100.000 euro verdiende.