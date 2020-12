Klanten Rabobank kunnen voortaan geld overmaken via 06-nummer

Klanten van de Rabobank kunnen voortaan geld overmaken door middel van een 06-nummer. Een IBAN-rekeningnummer is niet meer vereist. De oplossing heet "06-Betalen" en is ontwikkeld door SurePay, dat sinds 2017 de IBAN-Naam Check aan alle grote Nederlandse banken levert.

Geld overboeken naar en ontvangen op een 06-nummer is op dit moment alleen beschikbaar voor Rabobank-klanten met de Rabo App. Daarnaast moet 06-Betalen in de app worden ingeschakeld. Zo wordt het 06-nummer van de klant aan zijn IBAN gekoppeld. Voordat een overboeking wordt gedaan, wordt eerst gecontroleerd of het 06-nummer bij het IBAN-nummer en naam van de ontvanger hoort. Door de IBAN-Naam Check moet worden voorkomen dat er een verkeerde overboeking plaatsvindt.

Op dit moment is de betaalmethode zoals gezegd alleen beschikbaar voor klanten van de Rabobank. 06-Betalen is echter geïntegreerd in de API van de IBAN-Naam Check. Zodoende kunnen ook andere banken binnen hun eigen omgeving betalen naar 06-nummers aanbieden.