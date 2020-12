Onderzoek: 90 procent kleine ondernemers maakt back-ups

Je zou denken dat iemand die dit onderzoek uitvoert, of ten minste de journalist die er objectief over bericht, ook even nadenkt over "okay maar als 90% backups heeft, waarom is ransomware dan zo'n probleem?" Die statistieken zou je eigenlijk naast elkaar moeten leggen: geclaimd bestaan van backups vs. hoeveel ondernemers een probleem hebben wanneer ze ransomware oplopen.

Ik snap dat het hebben van een backup nog wat anders is dan een volledige en up-to-date reservekopie, maar dannog is het wel een goede vergelijking om even erlangs te houden van of dit geen vertekend beeld geeft. Dit onderzoek is niet voor niks getiteld "cyberweerbaarheid ondernemers", dat suggereert toch wel een breder doel dan enkel back-ups zelfs als dat het focusgebied is.