Studenten delen luiers uit als protest tegen surveillancesoftware UvA

De ASVA studentenunie, naar eigen zeggen de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam, heeft gisteren luiers uitgedeeld uit protest tegen de surveillancesoftware die de Universiteit van Amsterdam (UvA) inzet bij online tentamens. Dat heeft de ASVA via Facebook bekendgemaakt.

Volgens de studentenunie zorgt het gebruik van proctoringsoftware Proctorio ervoor dat sanitaire stops tijdens een online tentamen ervoor kunnen zorgen dat het tentamen ongeldig wordt verklaard. "Dat kan natuurlijk niet. Naast dat Proctorio (de surveillancesoftware waarvan de UvA gebruikmaakt) te streng is, is het ook een inbreuk op de privacy van studenten. We vragen de UvA daarom om openheid omtrent de besluitvorming over proctoring", aldus de oproep van ASVA.

In juni oordeelde de rechter dat de UvA bij online tentamens surveillancesoftware mag inzetten. Studentenraden hadden bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de software, die onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft. Volgens de studentenraden had de UvA hen eerst om toestemming moeten vragen en wordt er met de software inbreuk gemaakt op de privacy van studenten.

Het toepassen van protoctoringsoftware zou dan ook in strijd met de AVG zijn. De UvA zou geen wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking hebben en zou zich als overheidsorgaan niet kunnen beroepen op de uitzondering dat er een gerechtvaardigd belang is. De rechter was het niet met de studenten eens en oordeelde dat het gebruik van online proctoring rechtmatig is.

Volgens de universiteit is het door de surveillancesoftware mogelijk om tentamens voor grote groepen te organiseren en zo studievertraging te voorkomen. Studenten zijn wel verplicht om Google Chrome te installeren en gebruiken, aangezien Proctorio niet met andere browsers werkt.

De ASVA is een website gestart waar het kritiek uit op de surveillancesoftware en een ludiek 'Proctorpakket' aanbiedt. "Hoger onderwijsinstellingen zoals de UvA en HvA zijn massaal overgestapt op online proctoring om oogbewegingen te analyseren, de omgeving van de student te inspecteren en tentamens ongeldig verklaren wanneer er verdachte geluiden of de internet verbinding uitvalt", zo stelt de studentenunie. "Studenten hebben hun ongenoegen laten horen door middel van petities, artikelen en zelfs een rechtszaak, maar tevergeefs: zij worden niet gehoord." Via de website kunnen studenten een brief met hun ongenoegen naar het College van Bestuur sturen.