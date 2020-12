Mozilla wil massale steun voor Apples anti-trackingplannen

Mozilla wil dat de plannen van Apple om tracking van iPhone-gebruikers tegen te gaan massaal worden ondersteund. Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen.

Apple heeft aangekondigd dat gebruikers straks de optie krijgen om zich per app voor tracking af te melden, waarmee de IDFA in feite wordt uitgeschakeld, aldus Mozilla. De plannen van Apple zorgden voor felle kritiek van adverteerders, waaronder Facebook. Zo gebruikt Facebook de IDFA om gebruikers over verschillende apps te kunnen volgen.

Ondanks de kritiek is Apple nog steeds van plan om de feature door te voeren. Wel besloot het techbedrijf de uitrol uit te stellen. "We moeten ervoor zorgen dat het bedrijf voet bij stuk houdt en iPhone-gebruikers zo snel als mogelijk deze privacyfeature geeft", zo stelt Mozilla.

De Firefox-ontwikkelaar is nu een campagne gestart waarin het internetgebruikers oproept om Apples anti-trackingplannen massaal te ondersteunen en te vragen om de feature zo snel als mogelijk uit te rollen. Dit kan door het invullen van een naam en e-mailadres op deze pagina.