VS: aanvallers achter SolarWinds-backdoor gebruikten ook andere methodes

De aanvallers die bedrijven en organisaties wereldwijd met de SolarWinds-backdoor wisten te infecteren hebben ook andere methodes gebruikt om toegang tot de netwerken van hun slachtoffers te krijgen. Dat zegt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security in een nieuwe waarschuwing die gisterenavond verscheen.

"CISA heeft bewijs van aanvullende initiële aanvalsvectoren, anders dan het SolarWinds Orion-platform; deze worden echter nog steeds onderzocht", aldus de Amerikaanse overheidsinstantie die met updates zal komen zodra meer informatie beschikbaar is. Het CISA bevestigt ook dat meerdere Amerikaanse overheidsinstellingen slachtoffer van de backdoor zijn geworden.

Volgens het CISA vormt de SolarWinds-backdoor een zeer ernstig risico voor getroffen organisaties en is het belangrijk dat organisaties maatregelen nemen en kijken of hun netwerk gecompromitteerd is. In de waarschuwing geeft het cyberbeveiligingsagentschap van de VS ook verschillende details van hoe de aanvallers te werk gaan en wordt er informatie over door de aanvallers gebruikte bestanden, domeinen en ip-adressen gegeven.

Zo laat het CISA weten dat niet alle organisaties die met de SolarWinds-backdoor zijn besmet, ook verder doelwit van de aanvallers zijn geworden. Er worden drie scenario's geschetst en afhankelijk daarvan zijn verdere maatregelen vereist. Gebruikers van het SolarWinds Orion-platform die verkeer naar het domein avsvmcloud[.]com op hun netwerk hebben waargenomen dat opeens voor 14 december stopte, wat niet kwam door een actie van het eigen it-personeel, moet ervan uitgaan dat de omgeving volledig is gecompromitteerd en daarnaar handelen.