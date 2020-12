Europol lanceert decryptieplatform voor ontsleutelen van data

Europol heeft samen met het Joint Research Centre van de Europese Commissie een decryptieplatform gelanceerd dat moet helpen bij het ontsleutelen van data die bij strafrechtelijke onderzoeken is verkregen. Volgens Europol is de lancering van het decryptieplatform een mijlpaal in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme in Europa, met respect voor fundamentele rechten en zonder het beperken of verzwakken van encryptie.

Het platform zal voor alle nationale opsporingsdiensten van de EU-lidstaten toegankelijk zijn. Deze opsporingsdiensten kunnen versleutelde gegevens en apparaten naar Europol sturen, waar wordt geprobeerd om die te ontsleutelen. "We hebben grote stappen voorwaarts gemaakt in de strijd tegen crimineel misbruik van encryptie, met het doel om onze samenleving en burgers te beschermen en tegelijkertijd fundamentele rechten te respecteren", zegt Europol-directeur Catherine De Bolle.

Details over het platform zelf worden niet in de aankondiging van Europol gegeven. Wel is bekend dat binnen Europol gebruik wordt gemaakt Hashcat, een populair programma voor het kraken van wachtwoordhashes dat gebruikmaakt van de rekenkracht van processoren en videokaarten (pdf). Of het nieuwe platform met Hashcat werkt is onbekend, maar het lijkt wel ontwikkeld te zijn voor het kraken van encryptie.

In een document van de Europese opsporingsdienst dat eerder dit jaar verscheen (pdf) wordt namelijk gesproken over het optimaliseren van de rekenkracht van het decryptieplatform om zo de snelheid en efficiëntie te verbeteren waarmee versleutelde data kan worden achterhaald. Verder blijkt uit dit document dat de plannen voor het decryptieplatform uit 2018 stammen en hier een budget van vijf miljoen euro voor beschikbaar is gemaakt. De operationele kosten zouden 700.000 euro moeten gaan bedragen en zijn onder andere voor energiekosten en 'verdere investeringen' bedoeld.