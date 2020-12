Hoekstra: internetbankieren reden voor verdwijnen bankkantoren

De populariteit van internetbankieren onder Nederlanders is de reden voor het verdwijnen van fysieke bankkantoren, zo stelt minister Hoekstra van Financiën. De minister reageerde op Kamervragen van het CDA over de Rabobank die de helft van alle filialen sluit. Telde Nederland in 2009 nog bijna 3200 bankkantoren, dat waren er vorig jaar nog 1260.

Volgens Hoekstra is er geen relatie tussen de diversiteit van het Nederlandse bankenlandschap en het feit dat er steeds minder bankfilialen zijn. "Wel is relevant dat Nederlandse consumenten en bedrijven veel en graag gebruik maken van digitale bankdiensten. In de afgelopen jaren is het gebruik van digitaal bankieren sterk toegenomen, waardoor er over het algemeen minder vraag is onder consumenten en bedrijven om naar een fysiek loket te gaan om bankzaken te regelen", aldus de minister.

Hoekstra voegt toe dat het, om de kosten te drukken, niet onlogisch is dat banken hierop inspelen door locaties samen te voegen of te sluiten. CDA-Kamerleden Slootweg en Amhaouch vroegen de minister of er sprake is van een 'race to the bottom', waarin uiteindelijk geen persoonlijke dienstverlening, op loopafstand van iemands woon- of werkadres, aanwezig is. Daarop laat Hoekstra weten dat klanten nog steeds persoonlijke gesprekken voeren met banken. "Maar dan vaker thuis via de telefoon of videogesprek, in plaats van een fysiek bankkantoor. Voor het overgrote gedeelte van consumenten leidt het sluiten van fysieke bankkantoren niet tot een slechtere dienstverlening", schrijft de minister.

Hoekstra zegt dat hij het desondanks belangrijk vindt dat mensen die wel gebruik willen maken van fysieke dienstverlening, hier voldoende toegang toe hebben. "Het sluiten van fysieke punten, of dit nu bankkantoren zijn of geldautomaten, mag er niet toe leiden dat mensen buiten de boot vallen", merkt Hoekstra op. Banken moeten voor deze groepen zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om zelfstandig te kunnen bankieren. "Dit hoeft niet per se in de vorm van het lokale bankkantoor, maar kan ook op andere manieren, bijvoorbeeld door bankmedewerkers die bij klanten thuis langs komen", stelt de minister.

Afsluitend meldt Hoekstra dat hij binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), een organisatie van aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer waaronder banken, aandacht zal blijven vragen voor een goede toegankelijkheid van fysieke bancaire dienstverlening voor mensen die daar behoefte aan hebben.