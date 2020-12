Politie stuurt sms naar contacten in telefoons van vermeende drugsdealers

De politie heeft naar bijna vijfhonderd contacten die in de telefoons van vermeende drugsdealers werden gevonden een sms-bericht verstuurd, dat onder andere informatie over drugsverslaving en schuldhulpverlening bevat. Het is voor het eerst in Nederland dat via een dergelijke actie contacten van vermeende drugsdealers worden aangesproken.

De telefoons werden deze week tijdens een actie in Utrecht in beslag genomen. Ze zijn afkomstig van twaalf mannen die werden aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen. Op de telefoons werden bijna vijfhonderd telefoonnummers aangetroffen. Politie besloot in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Openbaar Ministerie een "sms-bom" naar deze contacten te sturen.

Dit bericht bevat een link naar een website met informatie over drugsgebruik en geldproblemen. De website toont bezoekers de volgende melding: "Je nummer is gevonden in de telefoon van een dealer. Je hebt een directe link met het drugsmilieu in Utrecht. Hulp nodig bij verslaving of schulden? Lees dan vooral verder."

De officier van justitie heeft toestemming gegeven de telefoonnummers eenmalig voor dit doel te gebruiken. De nummers worden niet gedeeld met anderen en leiden niet tot een registratie in politiesystemen, zo laat de politie weten.