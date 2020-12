EDPS waarschuwt voor misbruik van gezondheidsdata tijdens pandemie

De coronapandemie biedt de ideale gelegenheid voor sommigen om voor hun eigen gewin misbruik van gezondheidsgegevens te maken, zo waarschuwt Wojciech Wiewiorowski, hoofd van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) De EDPS uitte begin dit jaar al zorgen dat een aantal globale bedrijven gezondheidsdata voor hun eigen doeleinden verzamelt en inzet.

"De doos van Pandora is geopend, met techreuzen die de bijna onontdekte en onbetreden wereld van gezondheidsdata veroveren. In het afgelopen jaar hebben grote techbedrijven, van wie het businessmodel is gebaseerd op het exploiteren van persoonlijke data, hun winsten zien stijgen terwijl economieën wereldwijd zijn gekrompen", stelt Wiewiorowski in een afsluitende blogpost over 2020 en de toekomst.

Hij merkt op dat iedereen verwacht dat de pandemie straks voorbij is, maar het de vraag blijft in hoeverre deze situatie met gezondheidsdata blijft bestaan en zich verder zal verspreiden. "Toezichthouders moeten nu de dapperheid en moed tonen die deze tijden vereisen, net zoals onze keuzes van vandaag de wereld van morgen bepalen. Als de onafhankelijke EU-instantie voor databescherming, zullen we deze uitdaging niet uit het oog verliezen", besluit Wiewiorowski.