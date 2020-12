Microsoft, McAfee en Citrix lanceren Ransomware Task Force

Microsoft, McAfee, Citrix en verschillende andere techbedrijven en organisaties zijn samen de Ransomware Task Force gelanceerd, die slachtoffers van ransomware moet bijstaan. Zo zal de taskforce een framework gaan opzetten met maatregelen en acties die organisaties kunnen nemen.

Ook zal de RTF bestaande oplossingen gaan beoordelen, tekortkomingen bij de huidige aanpak in kaart brengen en een roadmap met concrete doelen en mijlpijlen voor beleidsmakers opstellen. Tevens zegt de RTF dat het papers zal publiceren en met stakeholders in overleg gaat over gevalideerde oplossingen voor de aanpak van ransomware. De website van de Ransomware Task Force wordt volgende maand gelanceerd.

McAfee was ook betrokken bij de lancering van NoMoreRansom.org. Een website die mede met de Nederlandse politie, Europol en Kaspersky in 2016 werd gestart en slachtoffers van ransomware helpt met informatie en decryptietools voor het ontsleutelen van bestanden.