Overheid vraagt vooraf toestemming voor registratie in vaccinatiedatabase

De overheid gaat burgers die zich laten vaccineren vooraf toestemming vragen om hun gegevens in de centrale vaccinatiedatabase op te nemen. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt. Eerst was het plan om de vaccinatiegegevens van mensen standaard te registreren, waarna burgers een verzoek zouden kunnen indienen om hun data te laten verwijderen.

Volgens De Jonge is een centrale registratie van vaccinatiegegevens van essentieel belang voor de vaccinatiestrategie. Zo moet het inzicht geven in bijwerkingen, vaccinatiegraad in de verschillende doelgroepen en duur van de bescherming. "Betrouwbare informatie over de vaccinatiegraad en de effectiviteit zijn van groot belang om het vaccinatieprogramma te sturen en om de bijdrage van het vaccinatieprogramma aan het bestrijden van de pandemie goed te kunnen inschatten", aldus de minister.

De Jonge voegt toe dat deze gegevens, met geaggregeerde data en/of decentrale registraties alleen, niet snel, volledig en nauwkeurig genoeg voorhanden zijn om dit inzicht te verkrijgen. Na onder andere overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en een motie van DENK is besloten om mensen vooraf te informeren over de opname van hun gegevens in het centrale register en hier toestemming voor te vragen.

Het centrale register moet eind deze maand gereed zijn om vaccinatiedata te registreren. Vanaf eind maart is het mogelijk voor mensen hun eigen vaccinatiegegevens in te zien. Het RIVM werkt in dit kader aan een cliëntportaal voor het tonen van vaccinatiegegevens, die door middel van DigiD zijn op te vragen. De website zal in het vaccinatieoverzicht tonen welk vaccin iemand gekregen heeft en wanneer. Deze informatie is opgenomen en zichtbaar als de betreffende persoon bij de vaccinatie toestemming heeft verleend om deze gegevens met het RIVM te delen.