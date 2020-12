Vier jaar cel voor agent die informatie uit politiesystemen doorspeelde

Een 45-jarige man uit Vianen die als agent twee jaar lang informatie uit politiesystemen aan criminelen doorspeelde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Ook verkocht hij zijn oude politiekleding. Naast de celstraf mag de verdachte negen jaar niet meer werken als politieagent en moet hij 30.000 euro die hij met zijn illegale activiteiten verdiende aan de Staat terugbetalen.

De agent komt in mei 2018 in aanraking met een informatiemakelaar voor criminelen die hem geld belooft in ruil voor vertrouwelijke informatie. Het gaat dan om persoonsgegevens, kentekeninformatie en opsporingsonderzoeken. Via een PGP-telefoon krijgt de agent verzoeken om informatie. De gegevens stuurt hij terug via de telefoon of in het geval van fysieke dossiers overhandigt hij die op een parkeerplaats.

Voor informatie over een kenteken ontvangt de agent honderd euro, terwijl een volledig dossier vijfhonderd euro oplevert. "De verdachte heeft twee jaar lang zijn ambtsgeheim zeer frequent geschonden. Daarmee bedroog hij niet alleen zijn directe collega’s, maar ondermijnde hij ook de Nederlandse rechtsstaat", aldus de rechtbank. De man werd veroordeeld voor computervredebreuk, schenden van zijn ambtsgeheim, ambtelijke omkoping en verduistering.