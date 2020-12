Minister: geen voornemen om versleuteling binnen EU te verbieden

Er is binnen de EU geen sprake van een voornemen om versleuteling te verbieden en het kabinet zal het verbieden van encryptie in de toekomst niet steunen, zegt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister reageerde op een motie van FvD-voorman Thierry Baudet. Volgens Baudet gaan er binnen de Europese Unie stemmen op om het versleutelen van digitale berichten te verbieden, zodat ook overheden mee kunnen lezen.

Daarop diende de FvD-voorman een motie in waarin hij de regering oproep om zich tegen deze ontwikkeling te verzetten en niet akkoord te gaan met enig voorstel om versleuteling van berichtgeving te verbieden. De motie werd met 91 stemmen voor en 59 stemmen tegen door de Tweede Kamer aangenomen. VVD, CDA, ChristenUnie en 50PLUS stemden tegen de motie.

Grapperhaus laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er geen sprake is van een voornemen om versleuteling te verbieden en het kabinet het verbieden van encryptie in de toekomst niet zal steunen.