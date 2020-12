Britse overheid waarschuwt voor verkoop en aanschaf tweedehands telefoons

De Britse overheid waarschuwt burgers voor het verkopen en aanschaffen van gebruikte telefoons, aangezien de toestellen privédata kunnen bevatten en mogelijk geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Dat stelt het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) in een nieuw gegeven advies.

Smartphones, computers, spraakassistenten, fitnesstrackers, tv's, spelcomputers en andere apparatuur bevatten steeds meer persoonlijke en zakelijke data. Wanneer deze apparaten worden doorverkocht of weggegeven is het belangrijk deze gegevens te wissen, om zo te voorkomen dat ze in verkeerde handen terechtkomen, aldus het NCSC. De overheidsinstantie adviseert om voor de verkoop content en instellingen te wissen en een fabrieksreset uit te voeren.

Wie van plan is een tweedehands telefoon aan te schaffen wordt aangeraden om geen toestel te kiezen dat geen beveiligingsupdates meer ontvangt. Daardoor zijn deze toestellen eenvoudiger te compromitteren, stelt het NCSC. Ook de eigenaren van een tweedehands toestel of laptop worden door het NCSC geadviseerd een fabrieksreset uit te voeren, zodat alle aanwezige data van de vorige eigenaar wordt verwijderd. Op deze manier is het apparaat in de best mogelijk staat om te worden gebruikt, merkt de Britse overheidsinstantie op.