Apples nieuwe privacyfeature verschijnt in bètaversie iOS 14.4

Een nieuwe privacyfeature van Apple die gebruikers tegen tracking moet beschermen is in de bètaversie van iOS 14.4 verschenen. Facebook haalde onlangs nog in een advertentiecampagne uit tegen de feature, omdat die het lastiger maakt gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Gebruikers van de bètaversie van iOS 14.4 laten weten dat ze bij verschillende apps de melding krijgen of ze tracking door de partij in kwestie bij apps en websites van andere bedrijven willen toestaan. Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen.

Apple heeft aangekondigd dat gebruikers straks de optie krijgen om zich per app voor tracking af te melden, waarmee de IDFA in feite wordt uitgeschakeld. De plannen van Apple zorgden voor felle kritiek van adverteerders, waaronder Facebook. Zo gebruikt Facebook de IDFA om gebruikers over verschillende apps te kunnen volgen. Het beperken van de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties te tonen zou grote financiële gevolgen voor kleine bedrijven hebben, stelt Facebook.

Op basis van de huidige bètatest verwacht Apple Insider dat de releaseversie van iOS 14.4 in januari of februari zal verschijnen.