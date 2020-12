Bijna veertig procent van alle websites draait op WordPress

Bijna veertig procent van alle websites op internet maakt gebruik van WordPress, waardoor er nu meer websites met een contentmanagementsysteem (CMS) zijn dan zonder, zo blijkt uit vandaag verschenen cijfers van marktvorser W3Techs. Het gebruik van WordPress kende ook de sterkste groei in tien jaar tijd.

Volgens W3Techs maakt inmiddels 39,5 procent alle websites op internet gebruik van WordPress, een stijging van 4,1 procent ten opzichte van het begin van dit jaar. Het aantal websites zonder CMS daalde van 43,1 procent naar 38,4 procent. Ook e-commerceplatform Shopify zag het gebruik sterk groeien. Draaide op 1 januari nog 1,9 procent van alle websites op Shopify, dat is nu naar 3,2 procent gestegen. De stijging van zowel WordPress als Shopify hangt zeer waarschijnlijk samen met de coronacrisis en het feit dat meer bedrijven online hun producten aanbieden.

Op de markt voor contentmanagementsystemen is WordPress al tien jaar lang de onbetwiste nummer één. Van alle websites met een CMS draait bijna tweederde (64 procent) op WordPress. Shopify volgt met iets meer dan vijf procent, gevolgd door Joomla en Drupal met respectievelijk 3,6 en 2,5 procent.

Het marktaandeel maakt WordPress ook een geliefd doelwit voor aanvallers. In veel gevallen weten die websites via verouderde en kwetsbare plug-ins te compromitteren. Het is dan ook belangrijk dat beheerders patches snel uitrollen. Iets wat in de praktijk niet altijd gebeurt. Om ervoor te zorgen dat beschikbare updates voor plug-ins automatisch toch snel worden geïnstalleerd kwam WordPress in augustus van dit jaar met een automatische updatefunctie voor plug-ins.

Tevens kondigde WordPress dit jaar aan dat het CMS van ingebouwde tweefactorauthenticatie wordt verzien, om zo accounts beter te beschermen. Deze beveiligingsmaatregel is op dit moment alleen door middel van plug-ins beschikbaar.