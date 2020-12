Witgoedfabrikant Whirlpool slachtoffer van ransomware-aanval

De Amerikaanse witgoedfabrikant Whirlpool is vorige maand slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Volgens de witgoedfabrikant zijn bij de aanval voor bekend geen klantgegevens gestolen en had die ook geen operationele impact.

De aanval is opgeëist door de groep achter de Nefilim-ransomware, die eerder ook internationaal technisch dienstverlener Spie Group, Staalproducent BlueScope en transport- en logistiekbedrijf Toll wist te infecteren. Op de eigen website publiceerde de groep een bestand van twee gigabyte met data die bij Whirlpool zou zijn gestolen. Volgens de aanvallers wilde Whirlpool het gevraagde losgeld niet betalen.

"Vorige maand ontdekte Whirlpool ransomware in onze omgeving", aldus het bedrijf tegenover Fox23. "De malware werd snel gedetecteerd en ingeperkt. Voor zover we weten is er geen klantinformatie gestolen en is tot nu toe geen operationele impact." Hoe de systemen besmet konden raken is niet bekendgemaakt.