Ruim 79.000 mensen gaven via CoronaMelder besmetting door

Ruim 79.000 mensen hebben via de CoronaMelder-app doorgegeven dat ze met het coronavirus waren besmet, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid heeft gepubliceerd. De app is inmiddels meer dan 4,3 miljoen keer gedownload, wat neerkomt op een kwart van de Nederlandse bevolking, aldus het ministerie (pdf). Het aantal downloads kende in de eerste twee weken sinds de lancering een sterke stijging, maar groeit sindsdien gestaag.

Wie positief op het coronavirus is getest kan dit via CoronaMelder doorgeven, zodat andere app-gebruikers waarmee de patiënt in contact is gekomen kunnen worden gewaarschuwd. Ruim 79.000 mensen hebben dit sinds de landelijke introductie op 10 oktober gedaan. In het geval van een besmet contact laat CoronaMelder een waarschuwing zien. Aan de hand van deze waarschuwing werd door 73.000 mensen een coronatest aangevraagd.

Naast de cijfers over het gebruik van CoronaMelder doet het RIVM samen met GGD GHOR en de regionale GGD’en onderzoek naar het gebruik van de corona-app en hoe mensen hierover denken. Uit de laatste cijfers blijkt dat er een afname is van het aantal mensen dat positief staat tegenover de invoering van CoronaMelder. Ook het aantal mensen dat denkt dat de app bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus nam af.